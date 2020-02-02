الإمارات تساوي في الدية بين الرجل والمرأة بحالة القتل الخطأ 

الأحد 2 فبراير 2020

ساوت الإمارات في الدية بين الرجل والمرأة بحالة القتل الخطأ.



وفي التفاصيل، قررت دولة الإمارات تعديل قيمة دية المرأة في حالة القتل الخطأ لتصبح 200 ألف درهم (54.5 ألف دولار) بعد أن كانت تحتسب بنصف دية الرجل أي ما يساوي 100 ألف درهم (27.25 ألف دولار) في السابق.

Advertisements

ونص القرار الجديد على أنه ”تحدد دية المتوفى خطأ ذكرا أو أنثى بمبلغ 200 ألف درهم“، و“يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل تعديل مقدار الدية المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالزيادة أو النقصان“.

وذكرت صحيفة ”الإمارات اليوم“ أنه ”قبل صدور هذا المرسوم، كان هناك خلاف بين محاكم الدولة حول كيفية احتساب دية المرأة في القتل الخطأ، إذ كان بعضها يحتسب دية المرأة المقتولة خطأ بنصف دية الرجل، أي 100 ألف درهم فقط“.

وأضافت الصحيفة الإماراتية أن محاكم أخرى في البلاد كانت تقر مبدأ المساواة بين الجنسين في الدية.