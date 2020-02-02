شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طيران التحالف يُحلق في أجواء صنعاء والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 حلق طيران التحالف العربي، مغرب اليوم الأحد ، في أجواء العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وذكر مصدر أن طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية حلق في أجواء صنعاء عند الساعة الخامسة والنصف بحسب التوقيت المحلي. Advertisements ولم ترد معلومات بشأن وقوع غارات أم لا حتى لحظة كتابة الخبر. وتقصف مقاتلات التحالف مواقع الحوثيين ومخازن أسلحتهم وعرباتهم في مختلف محافظات الجمهورية وأوقعت تلك الغارات العديد من الخسائر البشرية والمادية التي تتكتم مليشيا الحوثي عنها.

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