شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تسقط طائرة مسيرة حوثية في سماء الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 2 فبراير 2020 تمكنت القوات المشتركة من اسقاط طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي في سماء مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة صباح اليوم الأحد.

وقال مصدر عسكري ميداني، إن قوات اللواء الثالث مشاه تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء مديرية الدريهمي. Advertisements حيث قام الجنود بإستهداف الطائرة وتمكنو من إسقاطها. يذكر أن القوات المشتركة كانت قد اسقطت طائرة إستطلاع حوثية في الأسبوع الماضي شمال المديرية، ياتي ذلك في إطار التعصيد العسكري للمليشيات الحوثية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة.

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