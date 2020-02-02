خفر سواحل حضرموت يضبط عمليات اصطياد غير قانونية بالمكلا

الأحد 2 فبراير 2020

ضبط أفراد قوات خفر السواحل مساء الخميس الماضي أربعة قوارب تقوم باصطياد الأسماك بطريقة غير قانونية عبر ما يسمى (الحوي) في منطقة المخطاف بمدينة المكلا.



حيث قام أفراد الخفر بحجز 16 صياد يصطادون عبر أربعة قوارب بأدوات ممنوعة قانوناً (الحوي) وفق لائحة الاصطياد المتفق عليها بين قوات خفر السواحل وهيئة المصائد والثروة السمكية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وفقاً للقانون.

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وأهابت قوات خفر السواحل انها ستضرب بيد من حديد وتقف بالمرصاد أمام كل من تسول له نفسه العبث بالثروة السمكية، وحذرت بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة، لوقف العبث ووقف الاصطياد بالطرق الغير قانونية.

وحثّت قوات الخفر الصيادين على الاصطياد بالطرق الشرعية والقانونية الرامية الى حفظ المخزون السمكي وعدم انقراض بعض الأنواع، معربه عن شكرها وتقديرها، لتعاون بعض الأخوة الصيادين على الابلاغ عن المخالفين، واهتمامهم للحفاظ على الثروة السمكية بالشريط الساحلي بمحافظة حضرموت.

الجدير بالذكر أن استخدام وسيلة (الحوي) مسموحة للفترة الصباحية فقط من الساعه 5 الئ الساعه 12 ظهراً، على أن يكون الحوي خارج المحمية (من فندق رمادا شرقاً الئ فندق مكه غرباً)، ابتداءً من شهر يناير وحتى نهاية مارس القادم، ويمنع استخدام الحوي في الفترة المسائية او بعد شهر مارس.