العقيد العوبثاني يشيد بدور المواطنين ومساندتهم لأجهزة الشرطة بالمكلا

الأحد 2 فبراير 2020

عبر العقيد سعيد بن دويس العوبثاني نائب مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت، عن تقديره البالغ لدور المواطنين في الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مديريات ساحل حضرموت، ووقوفهم ومساندتهم لأجهزة الشرطة في أداء المهام الملقاة على عاتقها، جاء ذلك في معرض حديث نائب مدير الأمن في برنامج شكاوى على الهواء، الذي بث صباح اليوم عبر أثير إذاعة المكلا، ورد من خلاله على أسئلة واستفسارات عدد من المستمعين.



وقال العقيد بن دويس: يعتبر دور المواطن وتفاعله حجر الزاوية في نجاح عملنا الأمني والشرطوي، وقد أثبت مواطنونا في ساحل حضرموت أنهم شركاء حقيقيون مع أجهزة الشرطة في تحقيق الأمن والحفاظ عليه، وأثبتت السنوات الماضية منذ تحرير مديريات الساحل من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي، ان دور المواطن كان ولايزال مهما في نجاح أجهزة الشرطة والأمن في أداء مهامها والنجاح فيها، داعيا إلى استمرار هذا التعاون والشراكة لما فيه مصلحة حضرموت وأهلها، الذين يشهد لهم العالم بأنهم اهل حضارة ووعي ومحبون مخلصون لبلادهم.

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وكان العقيد بن دويس يرد على أسئلة المتصلين بالبرنامج واستفساراتهم حول بعض القضايا ذات الصلة، ووجه بدوره بتذليل الصعوبات أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم لدى الإدارات الشرطية.

مؤكدا على أن كل هذه الإدارات وموظفي الأمن والشرطة في خدمة أبناء شعبهم، شاكرا في الوقت نفسه وسائل الإعلام والإعلاميين الذين يتفاعلون مع عمل وأنشطة مؤسسة الشرطة والأمن في المحافظة، مطالبا إياهم بعدم الاكتفاء بالاشادة فقط، إنما تقديم النصح والملاحظات بل والنقد البناء لما فيه مصلحة تطوير الأداء الأمني وتحسين خدمات إدارات الشرطة، لما فيه مصلحة مواطني حضرموت الذين يستحقون كل خير.