شكرا لقرائتكم خبر عن 56 مليون دولار لإنشاء جسر بين كينشاسا وبرازافيل والان نبدء بالتفاصيل

قرر البنك الأفريقي للتنمية اليوم، تخصيص مبلغ 56 مليون دولار من الصندوق الأفريقي للتنمية لتمويل عمليات إنشاء جسر يربط بين عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا وعاصمة الكونغو برازافيل. وأفادت مصادر بالبنك، أنه من المنتظر أن يسهم إنشاء هذا الجسر في ضمان استمرار حركة المرور على الطرق في ممر (طرابلس - ويندهوك - كيب تاون) الذي يهدف فرعه في وسط أفريقيا إلى ربط ياوندي وليبرفيل وبرازافيل وكينشاسا. وأضافت أن هذا المشروع الجديد سيسهم في تعزيز التكامل الإقليمي بين دول وسط أفريقيا وذلك عن طريق زيادة حجم التبادلات التجارية بين كينشاسا وبرازافيل وبين دول وسط أفريقيا بوجه عام.

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