شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تمنع صينيين من دخول أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

قررت الحكومة الأردنية اليوم، عدم السماح لحملة جوازات السفر الصينية ممن لم يمض على تاريخ مغادرتهم الأراضي الصينية مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول الأردن.

وأرجعت وزارة الداخلية الأردنية ، القرار الذي لا يشمل الصينيين الذين غادروا بلادهم قبل أسبوعين، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وللحيلولة دون السماح بانتقال عدوى فيروس كورونا إلى الأراضي الأردنية.