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الأردن تمنع صينيين من دخول أراضيها

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قررت الحكومة الأردنية اليوم، عدم السماح لحملة جوازات السفر الصينية ممن لم يمض على تاريخ مغادرتهم الأراضي الصينية مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول الأردن.

وأرجعت وزارة الداخلية الأردنية ، القرار الذي لا يشمل الصينيين الذين غادروا بلادهم قبل أسبوعين، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وللحيلولة دون السماح بانتقال عدوى فيروس كورونا إلى الأراضي الأردنية.

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