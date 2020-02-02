شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة جزائرية لنقل الليبيين والتونسيين من ووهان الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، بإجلاء الرعايا الليبيين والتونسيين على متن طائرة جزائرية تم أرسلها لنقل الرعايا الجزائريين من ووهان الصينية.

وقالت الرئاسة الجزائرية ، في بيان صحفي اليوم ، إن قرار ترحيل الرعايا الليبيين والتونسيين جاء " نزولا على طلب سلطات البلدين".

وكانت السلطات الجزائرية قالت إنها أرسلت اليوم طائرة خاصة تضم طاقما طبيا متخصصا لإجلاء الجزائريين العالقين بمدينة ووهان الصينية، البالغ عددهم 36 شخصا ومعظمهم طلاب.

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ووجه عدد من الجزائريين المقيمين في الصين ومدينة ووهان نداء مستعجلا للمطالبة بإعادتهم للجزائر بعد تأزم الوضع اثر انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية إرسال 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز، كمساعدة لمواجهة فيروس "كورونا".

وحسب بيان صادر عن الرئاسة ، تدخل الهبة المقدمة من الجزائر في إطار الاستنفار الذي يشهده العالم والصين بشكل خاص لمواجهة الفيروس القاتل، حيث تصل المساعدات لمقاطعة هوبي الصينية.