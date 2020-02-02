اخبار العالم

طائرة جزائرية لنقل الليبيين والتونسيين من ووهان الصينية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة جزائرية لنقل الليبيين والتونسيين من ووهان الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، بإجلاء الرعايا الليبيين والتونسيين على متن طائرة جزائرية تم أرسلها لنقل الرعايا الجزائريين من ووهان الصينية.

وقالت الرئاسة الجزائرية ، في بيان صحفي اليوم ، إن قرار ترحيل الرعايا الليبيين والتونسيين جاء " نزولا على طلب سلطات البلدين".

وكانت السلطات الجزائرية قالت إنها أرسلت اليوم طائرة خاصة تضم طاقما طبيا متخصصا لإجلاء الجزائريين العالقين بمدينة ووهان الصينية، البالغ عددهم 36 شخصا ومعظمهم طلاب.

Advertisements

ووجه عدد من الجزائريين المقيمين في الصين ومدينة ووهان نداء مستعجلا للمطالبة بإعادتهم للجزائر بعد تأزم الوضع اثر انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية إرسال 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز، كمساعدة لمواجهة فيروس "كورونا".

وحسب بيان صادر عن الرئاسة ، تدخل الهبة المقدمة من الجزائر في إطار الاستنفار الذي يشهده العالم والصين بشكل خاص لمواجهة الفيروس القاتل، حيث تصل المساعدات لمقاطعة هوبي الصينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة جزائرية لنقل الليبيين والتونسيين من ووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا