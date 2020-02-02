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اجتماع استثنائي لوزراء خارجية «التعاون الاسلامي» .. غداً  

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شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع استثنائي لوزراء خارجية «التعاون الاسلامي» .. غداً   والان نبدء بالتفاصيل

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بجدة غداً ، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل بحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف ، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي.

وجددت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من إستعادة حقوقه المشروعة ، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت المنظمة قد أكدت في بيان صحافي سابق ، أن حل القضية الفلسطينية لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

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