شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع استثنائي لوزراء خارجية «التعاون الاسلامي» .. غداً والان نبدء بالتفاصيل
وجددت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من إستعادة حقوقه المشروعة ، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت المنظمة قد أكدت في بيان صحافي سابق ، أن حل القضية الفلسطينية لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
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