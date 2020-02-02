مصدر: أصحاب القبعات الزرق يحاولون السيطرة على جسر الجمهورية في بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن العشرات من اصحاب القبعات الزرق تقدموا، مساء اليوم، باتجاه جسر الجمهورية في محاولة للسيطرة عليه، مشيرا الى محاولة اعادة فتحه امام حركة السير.

وأوضح المصدر، ان عددا من المتظاهرين يقفون بالضد منهم في محاولة لمنعهم، مشيرا الى عدم وجود اي حالة اشتباك.



ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم الاحد، إلى تشكيل لجان في المحافظات لإعادة الدوام الرسمي للمدارس وفتح الطرق، فيما شدد على ضرورة ارجاع الثورة الى انضباطها وسلميتها.