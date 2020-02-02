دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، اليوم الاحد، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لأن يكون رئيسا لوزراء كل العراق والعراقيين وليس لمكون فقط، فيما اعتبر الحديث عن انتخابات مبكرة فهو ضرب من الخيال.
وأوضح أن الحديث عن انتخابات مبكرة فهو ضرب من الخيال على اعتبار ان الصيغة التي تم فيها تشريع قانون الانتخابات اطلقت رصاصة الرحمة على قضية الانتخابات المبكرة، فيما يتعلق بالتمثيل على اساس الاقضية.
واضاف شنكالي، ان "رئيس الوزراء المكلف ينبغي عليه ان يعمل لكل العراق والعراقيين، وان يعمل على اقامة علاقات متوازنة مع اقليم كردستان، والمحافظات الغربية، وان لا يعمل على ارضاء من اوصلوه للمنصب على حساب باقي المكونات".
ودشدد شنكالي، على أن يكون رئيسا لوزراء العراق وليس لطرف او مكون وان يعمل على دعم مطالب الجماهير والقضاء على الفساد والتوازن في العمل بعيدا عن الضغوط الجانبية او الميل لطرف على حساب الاخر.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف الوزير الاسبق محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال بعد احتجاجات شعبية واسعة منذ اربعة اشهر اسفرت عن مئات الشهداء والجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر شنكالي: الحديث عن انتخابات مبكرة ضرب من الخيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.