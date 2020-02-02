شنكالي: الحديث عن انتخابات مبكرة ضرب من الخيال

وقال شنكالي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء المكلف تم ترشيحه من جهات سياسية، لم تفصح عن نفسها بشكل علني لاسباب نجهلها و نجهل غاياتها، لكننا على قناعة بعدة امور اولها ان الحكومة المقبلة لن تكون حكومة مؤقتة وبصلاحيات محدودة بل هي حكومة بكامل الصلاحيات.وأوضح أن الحديث عن انتخابات مبكرة فهو ضرب من الخيال على اعتبار ان الصيغة التي تم فيها تشريع قانون الانتخابات اطلقت رصاصة الرحمة على قضية الانتخابات المبكرة، فيما يتعلق بالتمثيل على اساس الاقضية.

واضاف شنكالي، ان "رئيس الوزراء المكلف ينبغي عليه ان يعمل لكل العراق والعراقيين، وان يعمل على اقامة علاقات متوازنة مع اقليم كردستان، والمحافظات الغربية، وان لا يعمل على ارضاء من اوصلوه للمنصب على حساب باقي المكونات".



ودشدد شنكالي، على أن يكون رئيسا لوزراء العراق وليس لطرف او مكون وان يعمل على دعم مطالب الجماهير والقضاء على الفساد والتوازن في العمل بعيدا عن الضغوط الجانبية او الميل لطرف على حساب الاخر.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف الوزير الاسبق محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة خلفا لعادل عبد المهدي الذي استقال بعد احتجاجات شعبية واسعة منذ اربعة اشهر اسفرت عن مئات الشهداء والجرحى.

