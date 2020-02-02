الوضع الامني يرسم ملامح آلية دوري الكرة الممتاز

وكان اتحاد الكرة قد حدد الـ16 من شباط الجاري، موعداً لاستنئاف دوري الكرة الممتاز، إذ يقام الدوري في اقليم كردستان وفق نظام المجموعات.

وقال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة علي جبار في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك اليات وافكار عديدة لاستئناف الدوري الممتاز، خاصة بعد نيبة الاندية المنسحبة، المشاركة في البطولة والتراجع عن قرار الانسحاب".



واوضح أنه "لا زال من المبكر الحدث عن تغيير الية الدوري، لكن قد يطرأ عليه بعض التغييرات في حال تحسن الوضع الامني في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية".

وكان الدوري الممتاز، قد توقف مطلع شهر تشرين الاول الماضي بسبب التظاهرات والتوترات الامنية التي شهدتها البلاد.

