- 1/2
- 2/2
2020-02-02 | 16:16
506 مشاهدة
كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن آلية استئناف الدوري الممتاز مرهونة بالوضع الامني في البلاد.
وقال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة علي جبار في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك اليات وافكار عديدة لاستئناف الدوري الممتاز، خاصة بعد نيبة الاندية المنسحبة، المشاركة في البطولة والتراجع عن قرار الانسحاب".
واوضح أنه "لا زال من المبكر الحدث عن تغيير الية الدوري، لكن قد يطرأ عليه بعض التغييرات في حال تحسن الوضع الامني في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية".
وكان الدوري الممتاز، قد توقف مطلع شهر تشرين الاول الماضي بسبب التظاهرات والتوترات الامنية التي شهدتها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الوضع الامني يرسم ملامح آلية دوري الكرة الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.