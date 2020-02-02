الجيش العراقي والناتو يتفقان على توسعة نشاط البعثة في المرحلة المقبلة

اتفق رئيس اركان الجيش العراقي ورئيس بعثة الناتو على توسعة نشاط البعثة "التدريبية والاستشارية" في المرحلة المقبلة، فيما اكد الجانبان على أهمية العمل معاً من اجل تطوير قدرات الجيش العراقي بمختلف صنوفه.
وأوضح أن الجانبين ناقشا سلسلة اللقاءات المكثفة التي جرت بين الجانبين خلال الفترة السابقة والتي تهدف الى تنظيم واستئناف عمل حلف الناتو في العراق.
وأاشار بيان الدفاع الى أن الجانبين أكدا أهمية العمل معاً من اجل تطوير قدرات الجيش العراقي بمختلف صنوفه, وبهذا الصدد اعرب رئيس الاركان، وفقا للبيان، حرصه بتقديم الدعم والتشجيع وتأمين الحماية لفريق الناتو في العراق في حال الاتفاق على استئناف عملهم كبعثة تدريبة استشارية تقوم بتقديم الخبرات وتطوير قدرات الجيش العراقي.
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