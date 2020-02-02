دعت طهران وأنقرة، اليوم الأحد، إلى ضرورة معارضة العالم الإسلامي لخطة الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وذكر بيان للخارجية الإيرانية، أن "وزيري خارجية إيران وتركيا (محمد جواد ظريف ومولود تشاووش أوغلو) بحثا، خلال اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في العالم الإسلامي، وخاصة قضية فلسطين المحتلة، وما سميّ بـ "صفقة القرن".



وأكد ظريف وأوغلو على "ضرورة أن يعارض العالم الإسلامي بشدة بيع فلسطين"، بحسب البيان.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طهران وأنقرة تدعوان العالم الإسلامي إلى معارضة خطة 'بيع فلسطين' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.