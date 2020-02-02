الشرطة البريطانية تطلق النار على رجل طعن آخرين جنوب لندن

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، بأن الشرطة البريطانية أطلقت النار على رجل طعن آخرين في منطقة منطقة ستريتهام بجنوب لندن. وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، أن "الشرطة البريطانية طوقت منطقة ستريتهام، مع إرسال سيارات إسعاف إلى مكان الحادث". ونقلت الصحيفة عن شهود عيان "سماعهم صوت ثلاث طلقات نارية على الأقل". من جهتها، دعت الشرطة البريطانية لتجنب الذهاب إلى المنطقة، وقالت على صفحتها الرسمية في "تويتر" إن خدمات الطوارئ تتعامل مع حادث وقع في ستريتهام.

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