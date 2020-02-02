اصابة ثلاثة اطفال اثناء عبثهم بمخزن سلاح في بلد

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، باصابة ثلاثة اطفال اثناء عبثهم بمخزن سلاح في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، ثلاثة اطفال اصيبوا بطلقات نارية ، مساء اليوم، اثناء عبثهم بمخزن سلاح نوع كلاشنكوف ضمن منطقة جويزات قرية سنجار في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.
واضاف المصدر، ان قوة امنية فتحت تحقيقا في الحادث، مشيرا الى نقل الاطفال لمستشفى قريب لتلقي العلاج.
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