اصابة ثلاثة اطفال اثناء عبثهم بمخزن سلاح في بلد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، ثلاثة اطفال اصيبوا بطلقات نارية ، مساء اليوم، اثناء عبثهم بمخزن سلاح نوع كلاشنكوف ضمن منطقة جويزات قرية سنجار في قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.

واضاف المصدر، ان قوة امنية فتحت تحقيقا في الحادث، مشيرا الى نقل الاطفال لمستشفى قريب لتلقي العلاج.

