القبض على ثلاثة متهمين بخطف شخص ومساومة ذويه في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القبض على ثلاثة متهمين بخطف شخص ومساومة ذويه في جانب الكرخ من العاصمة بغداد. وقال إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مفارز مكتب الحرية التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بخطف شخص في جانب الكرخ من العاصمة بغداد ومساومة ذويه مقابل مبلغ من المال.



وأوضح أنه بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا بجريمة الخطف، مشيرا الى عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٢١ ق.ع).



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