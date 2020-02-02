السوداني يدعو المتظاهرين لفتح حوار مباشر مع علاوي لبحث سبل تحقيق تعهداته

وقال السوداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في ضوء الانعطافة التأريخية الدقيقة التي يمر بها بلدنا وبعد مخاض شعبي وحراك جماهيري استمر اكثر من أربعة اشهر ضحى خلاله بكوكبة من الشهداء والجرحى ولما يحيط بالعراق من ظروف إقليمية ودولية شديدة التوتر، فاننا نجد أن واجبنا الوطني يحتم علينا العمل على تسهيل مهمة رئيس مجلس الوزراء المكلف".وأضاف أنه "يحتم علينا دعمه في إنجاز مهمته وتنفيذ ما الزم به نفسه من تعهدات في مجال إعادة هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفساد أيّا كانت الجهات التي تقف وراءه؛ وحفظ السيادة الوطنية وإبعاد القرار السياسي العراقي عن التأثيرات الخارجية ناهيك عن عدم الخضوع إلى ضغوط القوى السياسية وطلاب المحاصصة والالتزام بالذهاب الى انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن حراب المجاميع المسلحة وتهديداتها الظاهرة والمبطنة".وأكد السوداني، أنه "في الوقت الذي نحترم فيه وجهة نظر ابناء الحراك الشعبي وتحفظهم على طريقة التكليف وما سبقها من معيقات بحجة الشروط والمعايير في اختيار رئيس الوزراء الجديد والتي سرعان ما تنصلت عنها الكتل السياسية التي باتت مواقفها مكشوفة للجميع فاننا ندعو شبابنا المنتفض المتطلع إلى مستقبل افضل ان يعض على الجرح وان يدفع باتجاه فتح حوار مع رئيس الوزراء المكلف لبحث السبل الكفيلة بتحقيق التعهدات التي تعهد بها في خطاب التكليف ، وأن يراقب مدى التزامه بها قولا وعملاً".

ودعا السوداني، المتظاهرين، إلى "التوجه لرصِّ الصفوف وحشد الطاقات للانتخابات المقبلة لتقديم نخبة نزيهة تليق بتمثيل الشعب العراقي وتعبر عن ارادته الحقيقية وحينها ستكون جهوده قد أثمرت في ازاحة طبقة سياسية فاسدة وفاشلة مسلوبة الإرادة"، مبيناً ان "هذا هو سبيلنا الوحيد في عراق حر ذي إرادة مستقلة ومستقبل مزدهر".

