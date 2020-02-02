إطلاق نار على مسلح بسكين جنوبي لندن

أصيب رجل مسلح بسكين بجروح خطيرة، الأحد، برصاص الشرطة البريطانية بعدما طعن عدة أشخاص في أحد الشوارع جنوبي العاصمة لندن، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن شهود عيان، أنهم سمعوا طلقات نارية وشاهدوا رجلاً يرقد على الرصيف في الشارع الرئيسي في ستريثام.

وأظهرت صور من المشهد ما بدا وكأنه ضابط شرطة مسلح يقف بالقرب من رجل ملقى على الأرض.

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وليس من الواضح ماذا حدث لكن بعض شهود العيان أفادوا بأن الرجل كان يحمل سكينا قبل إطلاق النار عليه.

وقالت الصحيفة إن قوات الشرطة سارعت إلى الشارع المزدحم جنوب لندن بعد ظهر اليوم، كما وصلت مروحية بعد ذلك بوقت قصير.

وذكر شهود عيان أن أشخاص (لم يحددوا عددهم) تعرضوا للطعن، وأطلق النار على شخص ما، لكن هذا لم يتأكد.

وكتب أحد الأشخاص على "تويتر": "كونوا حذرين اليوم في لندن، شاهدت ما يقرب من 20 من رجال الشرطة المسلحين، رجل أطلق عليه الرصاص وضحيتان تعرضا للطعن يتلقيان رعاية طبية عاجلة".