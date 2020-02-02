دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني رسميا لزيارة واشنطن

قدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب دعوة رسمية إلى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مجلس السيادة السوداني، على حسابه الرسمي بفيسبوك: "إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتف البرهان ونقل له دعوة إدارة ترامب لزيارة واشنطن".

ورحب البرهان بدعوة الإدارة الأمريكية، ووعد بتلبيتها في القريب العاجل، وفق وكالة السودان للأنباء "سونا".



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وبدت الإدارة الأمريكية أكثر انفتاحاً على السودان بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد وإنهاء حكم عمر البشير، حيث أكدت في مناسبات عدة دعمها اللامحدود للحكومة الانتقالية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الولايات المتحدة بدعوة من الإدارة الأمريكية كأول مسؤول سوداني يصل إلى واشنطن منذ سنوات.

وسبق الدعوة المقدمة للبرهان من قبل واشنطن، جولات رفيعة أجراها وفد من الكونجرس ومساعد وزير الخارجية الأمريكي تيبور ناجي، ومبعوث واشنطن للسودان دونالد بوث، في الخرطوم الأسبوع الماضي.

وتطمح السلطة الجديدة في السودان إلى رفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب التي أدرجت فيها منذ عام 1993 بسبب الممارسات الإرهابية للنظام السابق.