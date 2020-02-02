فرنسا تعلن إعادة 17 طفلا من أبناء الإرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، إن بلاده أعادت حتى الآن 17 طفلا من أبناء الإرهابيين في الخارج.

وأضاف لودريان، خلال برنامج مشترك بين عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، أن بلاده تريد الاستمرار في إعادة هؤلاء الأطفال الأبرياء، مؤكدا أن بلاده يمكن أن تعيد أطفالا آخرين حال "أتيح لها ذلك".

وتابع: "تريد فرنسا أن تضمن عودة هؤلاء الأطفال الأبرياء شرط موافقة أمهاتهم".

أما بخصوص أعمارهم، فقال: "اقتصرنا حتى الآن على الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام".

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وتدافع الحكومة الفرنسية عن التعامل مع ترحيل الأطفال الموجودين في مخيمات السجناء الإرهابيين عبر دراسة "كل حالة على حدة".

يأتي ذلك في ظل رفض أو تخوف الرأي العام من فكرة عودة الإرهابيين أو أقاربهم.

كما لم تحسم الحكومة قرارها حول عودة البالغين في ظل بروز صعوبات في التعامل معهم في مناطق احتجازهم في العراق أو المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة قوات كردية.