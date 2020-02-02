طائرة مصرية تغادر للصين لإجلاء المصريين لإنقاذهم من كورونا.. وأول مشاهد للعائدين.. وتفاصيل إجراءات الصحة

كتب: ضياء السقا

أُقلعت صباح الأحد، طائرة خاصة من طراز إير باص A330/200، التابعة لشركة سياف إحدى شركات وزارة الطيران المدني، والتى تسع لعدد297 راكباً، من مطار القاهرة الدولي متوجهة مباشرة إلى مطار ووهان بالصين لنقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر، بعد تفشي فيروس كورونا القاتل.

وبحسب بيان لوزارة الطيران، قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع بتفقد الطائرة، والتقي الركب الطائر والفريق الطبى التابع لوزارة الصحة المرافق للطائرة واطمئن على تجهيزات الطائرة وتزويدها بكافة المستلزمات والمعدات الطبية الوقائية حيث تم تدريب أطقم الضيافة الجوية على كيفية التعامل مع الركاب وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة منذ صعود الراكب على الطائرة وحتى وصوله إلى أرض الوطن لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.

وأكد وزير الطيران أن ما تقوم به الوزارة من نقل المصريين المتواجدين بدولة الصين جاء من منطلق دورها الوطنى ومسئوليتها المجتمعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تحرص على سلامة وحماية أبنائها في الخارج فضلاً عن التعاون والتنسيق الفعال والمستمر مع أجهزة الدولة المختلفة، كما أعطى منار توجيهاته لجميع المطارات المصرية بإتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية الدقيقة.

وشدد منار على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية واللوجستية والتعليمات الصادرة عن وزارتي الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان وفقاً لمعايير وضوابط منظمة الصحة العالمية بجميع المطارات، وتدريب وتلقين العاملين بكافة الإرشادات والتعليمات الوقائية.

وفي سياق متصل، نشر موقع "اليوم السابع" أول صور للمصريين المغادرين من ووهان بعد إجلائهم من المدينة المنكوبة، حيث تم توفير أوتوبيسات مخصصة لنقل ما يقرب من 345 طالب مصري بالجامعات الصينية وأسرهم لنقلهم من مقر سكنهم إلى مطار ووهان تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن.

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وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أنه تم نقل المصريين من مقر سكنهم إلى مطار ووهان طبقا لإجراءات وقائية مشددة من خلال توفير الكمامات وقفازات للأيدى والمطهرات للوقاية من انتقال العدوى إليهم فى طريقهم للمطار حتى عودتهم إلى أرض مصر.

ويستقل المصريون العائدون من الصين الطائرة المصرية المخصصة لإجلائهم اليوم من مطار ووهان ومن المقرر وصولهم فى الساعات الأولى من يوم غد الأثنين ، ومن المقرر أن يقضوا مدة 14 يوما فى الحجر الصحى المخصص لهم بمستشفي النجيله بمدينة مرسى مطروح تحت الرعاية الطبية خشية أن يكون أحدهم مصابا بعدوى فيروس كورونا.

وفي ذات السياق، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن المصريين العائدين من ووهان الصينية، فقد تم نقل الفوج الأول من الأطقم الطبية والإدارية المجهزة إلى مقر معسكر الحجر الصحى الذى سيتم حجزهم به لمدة 14 يوما، وعددهم حوالى 140 فرداً من الأطقم الطبية، ووصلت كافة المستلزمات الطبية، وجارى الدعم بفوج ثانى من الأطقم الطبية بعد وصول المصريين من ووهان.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تجهيز حجر صحى حالياً لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع إمداد الحجر الصحى بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، وكذا الأطقم الإدارية والخدمية، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة (14) يوماً "فترة حضانة المرض" بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم.