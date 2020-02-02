وهاب يؤكد حصول إشكال مع نجله في كفرذبيان: شهر السلاح دفاعا عن النفس

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح تلفزيوني، حصول إشكال مع نجله في منطقة ​كفرذبيان​، موضحاً أن "نجله وبعدما ركن سيارته، تعرضت للتكسير من مجموعة من الشبان اعترضت على مكان ركن السيارة، فحصل شجار مع المجموعة المذكورة فما كان من وهاب الابن الا أن شهر السلاح دفاعًا عن النفس بهدف ابعادهم".

وأشار وهاب إلى أنه "على اثرها تدخلت ​القوى الأمنية​ بعدما فر عدد منهم وألقت القبض على من بقي هناك، وتم فض الإشكال بعد تدخل أهالي المنطقة".