أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح تلفزيوني، حصول إشكال مع نجله في منطقة كفرذبيان، موضحاً أن "نجله وبعدما ركن سيارته، تعرضت للتكسير من مجموعة من الشبان اعترضت على مكان ركن السيارة، فحصل شجار مع المجموعة المذكورة فما كان من وهاب الابن الا أن شهر السلاح دفاعًا عن النفس بهدف ابعادهم".
وأشار وهاب إلى أنه "على اثرها تدخلت القوى الأمنية بعدما فر عدد منهم وألقت القبض على من بقي هناك، وتم فض الإشكال بعد تدخل أهالي المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب يؤكد حصول إشكال مع نجله في كفرذبيان: شهر السلاح دفاعا عن النفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.