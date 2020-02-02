أعلن وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "بدءاً من الغد ستصدر ​وزارة الصحة​ جدول اسعار ​الحليب​، وفق ما تم الاتفاق مع ​مصرف لبنان​ على إضافة حليب الأطفال الرضّع على المنتجات الحاصلة على دعم المصرف، ليصار الى تطبيقها في الاسواق خلال أسبوع".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن: بدءا من الغد سنصدر جدول أسعار الحليب وفق ما تم الاتفاق عليه مع مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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