منظمة الصحة: سنزود 10 دول بينها لبنان بإمكانيات مختبرية لكشف الكورونا

أعلن رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عبد الناصر أبو بكر، أن "4 دول فقط في الشرق الأوسط، لديها إمكانيات مختبرية للكشف عن فيروس كورونا، وسنزود 10 دول أخرى بتلك الإمكانيات قريبًا".
وأشار أبو بكر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية على هامش المؤتمر الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، الى ان "من بين تلك الدول التي سنزودها بأدوات الكشف عن الفيروس، هي مصر، وإيران، والأردن، ولبنان، وسوريا، والسودان، والمغرب، وتونس".
وأكد أبو بكر انه "في المناطق التي تعاني من الصراعات نحاول تقديم المساعدة عن طريق تزويدهم بأدوات اختبار الفيروس، وإرشادهم بطرق التعامل وزيادة الوعي".
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