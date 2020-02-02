منظمة الصحة: سنزود 10 دول بينها لبنان بإمكانيات مختبرية لكشف الكورونا

أعلن رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمكتب ​منظمة الصحة العالمية​ لإقليم شرق المتوسط، عبد الناصر أبو بكر، أن "4 دول فقط في ​الشرق الأوسط​، لديها إمكانيات مختبرية للكشف عن ​فيروس كورونا​، وسنزود 10 دول أخرى بتلك الإمكانيات قريبًا".

وأشار أبو بكر، في تصريح لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية على هامش المؤتمر الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة في ​القاهرة​، الى ان "من بين تلك الدول التي سنزودها بأدوات الكشف عن الفيروس، هي مصر، و​إيران​، و​الأردن​، ولبنان، وسوريا، و​السودان​، و​المغرب​، وتونس".

وأكد أبو بكر انه "في المناطق التي تعاني من الصراعات نحاول تقديم المساعدة عن طريق تزويدهم بأدوات اختبار الفيروس، وإرشادهم بطرق التعامل وزيادة الوعي".