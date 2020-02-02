الصحة تنفي ما يتم التداول به عن تسجيل أول إصابة بكورونا في لبنان

نفت دائرة مكافحة الأمراض الانتقالية في ​وزارة الصحة​، عبر قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، ما يتم التداول به عن تسجيل أول اصابة ب​فيروس كورونا​ في لبنان، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.