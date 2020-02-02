نفت دائرة مكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة، عبر قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، ما يتم التداول به عن تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في لبنان، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تنفي ما يتم التداول به عن تسجيل أول إصابة بكورونا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.