يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
باريس: قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لوديران الأحد إن بلاده أعادت حتى الآن 17 طفلا من أبناء الجهاديين، مضيفا أن فرنسا تريد الاستمرار في اعادة هؤلاء الأطفال "الأبرياء".
وأعلن لودريان خلال برنامج مشترك بين عدد من وسائل الاعلام الفرنسية أن بلاده يمكن أن تعيد أطفالا آخرين في حال "أتيح لها ذلك".
وأضاف "تريد فرنسا أن تضمن عودة هؤلاء الأطفال الأبرياء شرط موافقة أمهاتهم". أما بخصوص أعمارهم، فقال "اقتصرنا حتى الآن على الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام".
وتدافع الحكومة الفرنسية عن التعامل مع ترحيل الأطفال الموجودين في مخيمات المساجين الجهاديين عبر دراسة "كل حالة على حدة".
ويأتي ذلك في ظل رفض أو تخوف الرأي العام من فكرة عودة الجهاديين أو أقاربهم.
كما لم تحسم الحكومة قرارها حول عودة البالغين في ظل بروز صعوبات في التعامل معهم في مناطق احتجازهم في العراق أو المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة قوات كردية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا أعادت 17 طفلا من أبناء الجهاديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.