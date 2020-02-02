شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات جبهة الإصلاح يتقدمون بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس "المحامين" ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم، عصر اليوم الأحد، عدد من أعضاء جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، لعضوية مجلس النقابة العامة، فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم،فى اليوم الأخير لفتح باب الترشح.

وتقدم المحامي نبيل عبد السلام، عن استئناف الإسماعيلية، ومحمود الداخلي، نقيب الجيزة الحالي، لعضوية المجلس عن محكمة استئناف القاهرة،و محمد عبد الستار بدر، عن استئناف طنطا، وعبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة الحالي، و محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد راضي مسعود عن محكمة استئناف القاهرة، وسعيد حسن، نقيب السويس الحالي، عن محكمة استئناف الإسماعيلية.

وهتف أعضاء الجبهة هتافات منها :"النقيب هو النقيب"، فى حين ردد عدد من مؤيدى سامح عاشور هتافات منها:" عاشور عاشور عاشور.. إنجازات إنجازات سامح عاشور إنجازات".

شكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

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ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .