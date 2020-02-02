شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة العامة بالحرية المصرى تضع خطة التحرك خلال الشهرين المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الأمانة العامة لمتابعة المحافظات بحزب الحرية المصرى، برئاسة أحمد القططي الأمين العام المساعد للمتابعة وحضور أعضاء الأمانة من مساعدين ومقررين أعضاء، اجتماعا لمناقشة جدول الأعمال الذى سيتم العمل عليه خلال الشهرين المقبلين.

تناول الاجتماع - بحسب بيان للحزب - مناقشة خطة التحرك في متابعة المحافظات خلال الشهرين المقبلين، وإعداد نموذج لكيفية مساعدة أمناء المحافظات والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية فى إعداد احتفالات شهر رمضان.

وفى وقت سابق، أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحزب سيبدأ سلسلة من جلسات التشاور الثنائية مع الأحزاب والقوى السياسية خلال الأسبوع الجارى، بشأن الشكل النهائى لقانوني مجلس النواب وانتخابات المحليات والشيوخ .

ولفت رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن الحزب يتطلع للوصول لرؤية مشتركة وهو ما يمهد لإعادة خلق مناخ سياسى جيد خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه اللقاءات قد تكون بادرة لتحالف سياسى فيما بعد والتنسيق بشأن خطة مشتركة بين الأحزاب وبعضها والتعاون خلال الفترة المقبلة .

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وشدد "حسب الله" أن سلسلة حواراته ستتشمل الأحزاب التى معها الحزب سياسيا مثل حماة وطن والوفد والمؤتمر والغد ومستقبل وطن والمصريين الأحرار .

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى وعضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب بصفته رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، لإعادة مشروع قانون الإدارة المحلية للجنة المختصة، للبدء فى عقد جلسات استماع، وحوار مجتمعى من جديد بشأنه.

وقال رئيس حزب الحرية المصرى، إن اللجنة عقدت بالفعل جلسات ولكن منذ 3 سنوات والوضع اختلف فى الوقت الحالى، وهو ما يتطلب ضرورة تجديد الجلسات مرة آخرى، مشيرا إلى أنه طالب بفصله فى قانونين، أحدهما قانون الإدارة المحلية ويتناول سلطة المحافظات واللامركزية، والقانون الثانى يكون خاص بالانتخابات.

وبرر "حسب الله " ذلك بأن الجانب الخاص بالإدارة المحلية يمثل 90% من القانون، وسيأخذ وقت فى مناقشته وما يستلزم الإسراع به هو قانون إجراء انتخابات المحليات لذلك الأفضل فصلهم حتى لا يتعطل القانون.