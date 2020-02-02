شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البرلمان: نتابع مع محافظ البنك المركزى لبحث مبادرة دعم المصانع المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تتواصل يوميا مع محافظ البنك المركزى ووزارة قطاع الأعمال لمتابعة مبادرة البنك بشأن تسوية مديونيات الشركات المتعثرة سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف مصنع متوقف بالمحافظات وهو ما يؤكد أهمية هذه المبادرة .

ولفت رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن البنك المركزى يعقد اجتماعات يومية مع أكثر من 10 مصانع مختلفة لحل مشكلتهم وتعثراتهم المالية وتوفيق الأوضاع ووصل العدد حتى الآن لأكثر من 300 مصنع، مشيرا إلى أنها مبادرة تاريخية بمعنى الكلمة .

وأوضح "عامر" أن اللجنة دعت طارق عامر محافظ البنك المركزى لجلسة استماع الأسبوع المقبل مع الصناع لفتح حوار بشأن مصانعهم واستعراض ما تم إنجازه .

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وتابع قائلا :" هذه المبادرة أثبتت أن مصر تقف حقا بجوار أبنائها خاصة المستثمرين الصناع، والذين عانوا كثيرا نتيجة تعويم العملة وارتفاع الفائدة.. كما أن رئيس الجمهورية قرر أنه لن يصبح هناك مصنع متوقف ".

وشدد أن اللجنة ساهمت فى حل الإشكالية، فهى منذ وأن بدأ دور الانعقاد وهى تتواصل مع البنك المركزى و"قطاع الاعمال " لحل هذه الإشكالية، معتبرا أن 2020 عام الانفراجة فى الصناعة بشكل حقيقى .

وكان قد أعلن بنك قناة السويس مؤخرا البدء فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى المصرى لتسوية مديونيات الشركات المتعثرة سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية والتى أعلن طارق عامر ــ محافظ البنك المركزى ــ عن تفاصيلها فى إطار حزمة من المبادرات لدعم وتنمية الاقتصاد القومى.

وتأتى هذه المبادرة فى إطار دفع وضمان استمرار ارتفاع معدلات النمو التى يشهدها الاقتصاد المصرى والتى تؤكدها جميع التقارير التى تصدرها المؤسسات المالية العالمية على تحسن مناخ الاستثمار والتصنيع فى مصر.