شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: أردوغان ونظامه ينفقون أموالنا ولا يصرف علينا من جيبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن كمال أوغلو، زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهورى، هجوما على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قائلا: "حكام الدولة لا ينفقون المال من جيبهم الخاص".

وأضاف فى فيديو نشره موقع تركيا الآن :" جميعنا يدفع ضرائب، ولا تظنون أن الكبار فقط هم من يدفعون فالطفل يدفع ضرائب بداية من اللحظة التى يولد فيها، بداية من اللحظة التى يولد فيها، فنحن 82 مليونًا،والـ82 مليونًا يدفعون ضرائب، وندفع ضريبة الزلازل، وضريبة الاتصالات الخاصة ".

وتابع قائلا :" أسال أردوغان ونظامه ماذا فعلتم بهذه الضرائب، فقامت القيامة، وتعرضتُ لأشد أنواع الإهانة، أنا لا أدفع هذه الضريبة بمفردى، ولا تدفعونها أنتم فقط، فالمواطنون جميعًا يدفعونها، ومن حقنا أن نعرف أين تُنفق الضرائب، فهذا مطلب ديمقراطى، فإذا كنت أدفع الضرائب، فمن حقى أن أسأل حكام الدولة أين تذهب هذه الضرائب، فهذا حقى، لأن حكام الدولة لا ينفقون المال من جيبهم الخاص، بل ينفقون أموالنا".