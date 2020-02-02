شكرا لقرائتكم خبر عن 435.7 مليون جنيه صافى ربح الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات الواردة بالحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2018/2019، عن تحقيق الهيئة صافى ربح خلال العام بلغ 435 مليون و793.7 ألف جنيه، نتيجة ارتفاع المُحقق الفعلى من الإيرادات خلال العام المالى عن المُنصرف الفعلى، حيث بلغ المُحقق الفعلى من الإيرادات 717 مليون و77 ألف جنيه، مُقابل 281 مليون و283.3 ألف جنيه

وقُدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 906 مليون و500 ألف جنيه، وذلك بالقانون رقم 105 لسنة 2018، وقد زيدت اعتمادات الهيئة بمبلغ 545 مليون و446.5 ألف جنيه، منها مبلغ 21 مليونا و18.7 ألف جنيه بلأجور ومبلغ 71 مليونا و264.6 ألف جنيه بباقى التكايف والمصروفات، ومبلغ 225 مليونا و793.7 ألف جنيه بصافى ربح العام مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 318 مليونا و77 ألف جنيه، ومبلغ 227 مليون و169.4 ألف جنيه بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بنفس المبلغ، وذلك وفقا لأحكام التأِيرات العامة للسنة المالية 2018/2019، وبذلك أصبح الربط بعد التعديل لجملة موازنة الهيئة عن السنة المالية 2018/2019 بمبلغ مليار و451 مليون و946 ألف و452 جنيها.

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وقد أسفر حساب ختامى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية المذكورة عن مبلغ مليار و342 مليون و83.5 ألف جتنيه، منها 114 مليون و18.7 ألف جنيه أجور، و167 مليون و264.6 ألف جنيه باقى التكاليف والمصروفات، و435 مليون و793.7 ألف جنيه صافى ربح العام، يُقابلها إيرادات بمبلغ 717 مليون و77 ألف جنيه.

فيما بلغ حساب ختامى الموازنة الرأسمالية عن السنة المالية 2018/2019 مبلغ 625 مليون و6 آلاف جنيه، موزعة كالآتى، الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 10 ملايين و137 ألف جنيه، يُقابلها إيرادات رأسمالية متنوعة بنفس المبلغ، والتحولات الرأسمالية بمبلغ 614 مليون و869.4 ألف جنيه، يُقابلها أيضا إيرادات رأسمالية متنوعة بنفس المبلغ.