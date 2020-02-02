شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لمنصب نقيب المحامين بقدم أوراق ترشحه بـ"العباءة"..ويكشف سر ارتدائها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم، اليوم الأحد، محمد أحمد الشربينى المحامى بالنقض، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، فى اليوم الأخير لفتح باب الترشح.

ومن جانبه ،قال محمد الشربينى:"حقى أترشح و أستعمل حقى وأرجو أن أكون موفق فى خدمة المحامين، المحامين مشاكلهم كتيرة، عاوزين حصانة للمحامى كحصانة أعضاء السلطة القضائية لأن العدالة عبارة عن مثلث نيابة و قاضى ودفاع ".

وعلق عن سر ارتدائه العباءة الفلاحى، قائلا:"أنا الوحيد فى الدقهلية الذى يلتزم بارتداء روب المحاماة، وارتديت العباءة اليوم نظرا لبرودة الجو، راكب القطر والجو كان بارد، حريص على حسن المظهر".

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وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .