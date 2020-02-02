مفاجأة في محاكمة الجدة المتهمة بقتل حفيدتها.. والدة "جنة" تتنازل عن القضية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

طلبت أسماء عامر، والدة الطفلة "جنة"، التي لقيت مصرعها على يد جدتها جراء تعرضها للتعذيب، من هيئة المحكمة، بمحكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة، التنازل عن حقها في اتهام والدتها بقتل طفلتها، في القضية رقم 14167 لسنة 2019 جنايات شربين والمقيدة برقم 1148 لسنة 2019 كلى شمال الدقهلية.

وقالت والدة الطفلة أمام هيئة المحكمة، إن والدتها "صفاء عبد الفتاح عبد العزيز"، المتهمة، لم تعذب ابنتها "جنة" لكن هي سقطت من على السلم، وسقط عليها الزيت المغلي، وهو ما أدى إلى إصابتها ووفاتها.

فيما طالب محامي الجدة بتغيير التهمة الموجهة للجدة، بالتعذيب والقتل إلى الإهمال الجسيم الذي أدى إلى الوفاة.

كانت جلسة محاكمة المتهمة بدأت عصر اليوم، وذلك بعد حضورها من محبسها، وذلك بعد أن أودعت في مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، عقب كتابة تقرير بحالتها بناءً على طلب المحكمة.

وخلال الجلسة أمر رئيس المحكمة بإخراج المتهة من قفص الاتهام وتواجدها خارجه في قاعة المحاكمة وسط حراسة أمنية.

وقرأ أمين سر الجلسة أمر الإحالة الخاص بالقضية على المتهمة في وجود هيئة المحكمة، حيث كشف أمر الإحالة أن المتهمة استخدمت "كماشة" لتعذيب الطفلة الضحية في مواضع عفتها.

وأوضح أمر الإحالة اعتداء المتهمة على حفيدتها الطفلة، بصفتها المسئولة عن تربيتها وجرحتها عمدًا مع سبق الإصرار، وبيتت النية وعقدت العزم على ضربها وجرحها وأعدت لذلك الغرض حبلًا وشرشرة وخرطوم وكماشة وقيدت يديها ورجليها بالحبل وشدت الوثاق عليها حتى خلّف الحبل كدمات حول مفصل كاحلها الأيمن ورسغيها.

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وأشار إلى أن "المتهمة زادت الطفلة بالتكبيل ضعفًا على ضعف طفولتها ووهنًا على وهن أنوثتها وضاعفت عذابًا بتسخين الشرشرة بالنار، وكي مواضع عفتها وأمعنت في تعذيبها بقرصها بالكماشة في تلك المواضع، ودأبت على استخدام الخرطوم في ضربها بمواضع متفرقة من جسدها، فأحدثت فيها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدة ضربها الذي أفضى إلى موتها".

كما بيّن أمر الإحالة "أن المتهمة عرضت حياة حفيدتها المجني عليها للخطر بأن ضربتها وجرحتها محدثة بها إصابات أفضت إلى موتها وأحرزت أدوات تستخدم في الاعتداء على أشخاص بغير المسوغ القانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية من خرطوم وشرشرة وحبل وكماشة لاستخدامها في ضرب حفيدتها المجني عليها الطفلة".

وبسؤال رئيس الدائرة للمتهمة هل قامت بما جاء بأمر الاحالة أجابت بالنفي، فيما قام ممثل النيابة العامة بإلقاء مرافعة النيابة والتي أكد خلالها أن الجريمة مكتملة الأركان مطالبًا أن يكون حكم القصاص العادل يعيد الحق لأصحابه ويأخذ الظالم بظلمه وطلب من المحكمة ألا تأخذهم بالمتهمة شفقة ولا رحمة فهي لم ترحم حتى تُرحم.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى "صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبي"، بالقيام بذلك والاعتداء على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها في المنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية".

وتبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للام بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.

كما تبين من التقرير الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعاني من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين أيضًا إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طوال 10 أيام دون علاج ما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة