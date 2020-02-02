"لن يُسافر من تتجاوز حرارته 37.3".. فحوصات للمصريين قبل إجلائهم من الصين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وصلت الجالية المصرية بمدينة ووهان الصينية، قبل قليل، إلى مطار ووهان، في طريق عودتهم إلى مصر.

وقال الدكتور مصطفى أبوالعز المراغي، مدرس جامعة سوهاج، باحث في كلية تونجي الطبية الصينية، إنه تم إجلائهم من مدينة ووهان عبر أكثر من مجموعة، ووصلوا إلى مطار ووهان، حيث خضعوا للفحص الأولى على بوابات الدخول.

وأضاف أبوالعز لمصراوي: "هناك أدوات لقياس درجات الحرارة عند الدخول، وأبلغونا أنه لن يسمح بصعود الطيارة لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أعلي من 37.3 حيث يكون محل اشتباه لإصابته بفيروس كورونا المستجد".

Advertisements

وأكد أن جميع المصريين العائدين بخير وتجاوزوا الفحوصات الأولية، وينتظرون داخل المطار قبل الصعود إلى الطائرة المصرية الخاصة.

ويبلغ عدد المغادرين من ووهان إلى مصر 307 مصريين، ومن المقرر أن يتم إجلائهم إلى الحجر الصحي المخصص لذلك بمدينة مطروح، وفقًا لمصادر تحدثت إلى الخليج 365.

اقرأ أيضًا:

مجموعات وبتأمين الجيش الصيني.. بدء إجلاء المصريين من "ووهان"- صور