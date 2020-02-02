محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
وصلت الجالية المصرية بمدينة ووهان الصينية، قبل قليل، إلى مطار ووهان، في طريق عودتهم إلى مصر.
وقال الدكتور مصطفى أبوالعز المراغي، مدرس جامعة سوهاج، باحث في كلية تونجي الطبية الصينية، إنه تم إجلائهم من مدينة ووهان عبر أكثر من مجموعة، ووصلوا إلى مطار ووهان، حيث خضعوا للفحص الأولى على بوابات الدخول.
وأضاف أبوالعز لمصراوي: "هناك أدوات لقياس درجات الحرارة عند الدخول، وأبلغونا أنه لن يسمح بصعود الطيارة لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أعلي من 37.3 حيث يكون محل اشتباه لإصابته بفيروس كورونا المستجد".
وأكد أن جميع المصريين العائدين بخير وتجاوزوا الفحوصات الأولية، وينتظرون داخل المطار قبل الصعود إلى الطائرة المصرية الخاصة.
ويبلغ عدد المغادرين من ووهان إلى مصر 307 مصريين، ومن المقرر أن يتم إجلائهم إلى الحجر الصحي المخصص لذلك بمدينة مطروح، وفقًا لمصادر تحدثت إلى الخليج 365.
اقرأ أيضًا:
مجموعات وبتأمين الجيش الصيني.. بدء إجلاء المصريين من "ووهان"- صور
كانت هذه تفاصيل خبر "لن يُسافر من تتجاوز حرارته 37.3".. فحوصات للمصريين قبل إجلائهم من الصين (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.