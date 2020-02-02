إصابة عدد من الصحفيين في حلب السورية

أعلن التلفزيون الحكومي السوري، اليوم الأحد، عن إصابة عدد من الصحفيين كانوا يغطون عمليات الجيش السوري في محيط حلب، وفقاً لسبوتنك.

ووفقا لقناة "الإخبارية" فقد أصيب عدة صحفيين بجروح بينما كانوا يغطون تقدم الجيش السوري في منطقة القراصي بالقرب من مدينة حلب.

ولم يتم تقديم أي معلومات أخرى حول تفاصيل

الحادثة من قبل القناة، ولأي جهة يعمل بها الصحفيون.

ونقلت بعض صفحات موقع "فيسبوك" أن مراسلة قناة "سما"، كنانة علوش، تعرضت لإصابة طفيفة جراء استهداف المجموعات الإرهابية فريق القناة بصاروخ تاو، في ريف حلب الجنوبي، كما تم إصابة السائق أيضا

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بجروح طفيفة.

ووفقا لمراسل سانا، فقد أصيب مصور قناة "العالم" إبراهيم كحيل ومصور قناة "الكوثر" صهيب المصري باستهداف الإرهابيين لهما خلال تغطيتهما عمليات الجيش العربي السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب.

كما تعرضت مراسلة قناة "آر تي" في سوريا، وفاء شبروني، في وقت سابق، لإصابات خطيرة، اليوم الأربعاء، في محافظة إدلب، أثناء تصوير مخزن للأسلحة تركه الإرهابيون بعد انسحابهم من مدينة معرة النعمان.