غدًا.. اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث خطة ترامب للسلام

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بمقرها في مدينة جدة السعودية، غدًا الاثنين، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة؛ لبحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية والقدس الشريف،عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي، وفقاً لـ أ ش أ.
ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المنظمة جددت التأكيد على موقفها المبدئي
وكانت المنظمة قد أكدت -في بيان صحفي سابق- أن حل القضية الفلسطينية لا بد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
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