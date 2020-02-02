الإمارات وأستونيا تبحثان سبل تعزيز الدور البرلماني للبلدين

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، عمق العلاقات المتنامية التي تجمع بين دولة الإمارات وأستونيا و الحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وفقاً لـ أ ش أ.
جاء ذلك خلال لقاء صقر غباش، اليوم الأحد، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان إستونيا إين إسما.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا عددا من
بدوره، أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان إستونيا بعمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين، والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات البرلمانية لما لها من دور مهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات عبر مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونوه إين إسما بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في شتى المجالات، مؤكدا مشاركة بلاده في معرض "إكسبو دبي 2020" لدوره في تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك.
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