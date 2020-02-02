الإمارات تخصص ملياري دولارلإقامة مشاريع اسثثمارية في موريتانيا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تخصيص ملياري دولار، لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميّسرة لموريتانيا، وفقاً لـ أ ش أ.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يقوم بزيارة رسمية للإمارات حاليا. عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يقوم بزيارة رسمية للإمارات حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تنميتها؛ بما يعزز قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والقضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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