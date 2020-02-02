عاهل البحرين يشيد بإنجازات مجلس التعاون الخليجي على مختلف المستويات

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالإنجازات المحورية التي يواصل مجلس التعاون الخليجي تحقيقها منذ انطلاق مسيرته على مختلف المستويات، وفقاً لـ أ ش أ.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل البحريني، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس التعاون

لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله كأمين عام للمجلس.وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - عن تمنياته للدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة خلال الفترة المقبلة.من جانبه، أشاد الزياني بدور العاهل البحريني ودعمه المتواصل ومساندته لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهادفة لتلبية تطلعات شعوبه.. مثمنا دور مملكة البحرين وإسهاماتها الهامة في البناء على ما تحقق من إنجازات وتحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي المشترك.