مجلس الشورى البحريني: يجب بلورة موقف عربي موحد في القضية الفلسطينية

أكد مجلس الشورى البحريني، أن القضية الفلسطينية هي في وجدان وضمير كل عربي، وأن الحديث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يستند إلى حقوق الأشقاء الفلسطينيين كاملة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين واستنادًا لمبادرة السلامالعربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
أهمية بلورة موقف عربي موحد لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بالقضية الفلسطينية.
وأوضح المجلس وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين أنه تابع باهتمام بالغ أعمال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وما صدر عن الاجتماع من نتائج، معرباً في هذا الصدد عن
وجدد مجلس الشورى البحريني في بيانه خلال الجلسة السادسة عشر من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس - التأكيد على موقف البحرين الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، يؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، والمثبتة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
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