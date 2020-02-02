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رئيس وزراء السودان في جيبوتي

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بدأ رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، زيارة إلى جيبوتي، تستغرق يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ورافق حمدوك في الجولة كل من السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، ومدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، والفريق ركن جمال الدين

عبدالحميد المدير العام لجهاز المخابرات.
وكان في استقبال رئيس وزراء السودان نظيره الجيبوتي عبدالقادر كامل، وعدد من المسئولين وأعضاء السفارة السودانية بجيبوتي، وفور وصوله بحث حمدوك مع نظيره الجيبوتي العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها.
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