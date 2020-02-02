ألمانيا تسجل إصابتين بـ"كورونا" بعد إجلائهم من الصين

أعلنت الإدارة المحلية لمقاطعة "جرمنسهايم" بغرب ألمانيا، اليوم الأحد، إصابة اثنين من الركاب الذين تمت إعادتهم من الصين أمس السبت، على متن طائرة للجيش الألماني، بفيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، مساء أمس السبت وجود إصابة جديدة بالفيروس في الولاية، ليصل إجمالي حالات الإصابة في بافاريا، وفي ألمانيا، ثمان حالات.

وبعد حالتي اليوم، وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في عموم ألمانيا إلى 10 حالات.

وكانت طائرة الجيش الألماني هبطت بعد ظهر أمس في مطار فرانكفورت بغرب ألمانيا، وعلى متنها ألمان وأفراد من دول أخرى كانوا في مدينة ووهان الصينية، التي تعد بؤرة تفشي الفيروس.