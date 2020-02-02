الصين ترسل وحدات طبية عسكرية لمواجهة "كورونا"

أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، اليوم الأحد، بأن الجيش يعتزم إرسال أطقم طبية من القوات المسلحة، يقدر عدد أفرادها بـ 1400 لعلاج مصابي فيروس كورونا المتواجدين بمستشفى تم إقامته مؤخراً بمدينة ووهان، حيث مركز انتشار الفيروس المتحور الجديد.



وذكرت الوكالة الرسمية أنه بداية من هذا الأسبوع، سيتم إرسال أفراد من الوحدات البرية والبحرية والجوية التابعة لـ"جيش التحرير الشعبي" إلى مستشفى هوشنشان الذي سيتم تخصيصه لعلاج مصابي الفيروس.

كما تم إرسال خبراء متخصصين في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها إلى المستشفى، الذي تقدر طاقته الاستيعابية بألف سرير.