الصين: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 304

شهدت الصين ارتفاعاً حاداً في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، اليوم الأحد، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الوفيات بلغ 304 حالات بعد أن كان 259 في اليوم السابق.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 14 ألفاً و380 حالة، حيث سجلت معظم الحالات الجديدة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر.

وينتشر الفيروس في الصين على الرغم من التدابير الصارمة الرامية إلى وقف تفشيه، بما في ذلك حظر السفر بين المقاطعات والحجر الصحي في عشرات المدن.

من المقرر أن تظل المدارس والمصانع والمكاتب في جميع أنحاء الصين مغلقة حتى مع انتهاء عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت أسبوعًا.

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وأصيب أكثر من 100 شخص بالمرض في حوالي 24 دولة حول العالم. وفي يوم الخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الوباء يعتبر حالة طوارئ عالمية.

واتخذت شركات السفر الدولية والحكومات الوطنية خطوات لوقف انتشار الفيروس مع استمرار الإبلاغ عن الحالات في بلدان جديدة.

كما تم إلغاء مئات الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسي للصين للعديد من شركات الطيران حول العالم، من بينها "اير كندا"، ولوفتهانزا الألمانية، والخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية التركية، ويونايتد إيرلاينز الأميركية، و"كيه إل إم (الذراع الهولندي للخطوط الجوية الفرنسية)، وكانتاس الاسترالية.