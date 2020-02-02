روسيا: خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تتناقض مع القرارات الأممية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 فبراير 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 فبراير 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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ذكرت روسيا، اليوم الأحد، إن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، ”تتناقض مع عدة قرارات للأمم المتحدة‎“.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه ”توجد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي الموافقة، ويمكن بالعين المجردة رؤية عدم توافق عدد من نقاط هذه الخطة مع قرارات مجلس الأمن“.

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وأضاف أن ”رد فعل فلسطين السلبي وتضامن عدد من الدول العربية مع الفلسطينيين في رفضهم خطة ترامب، يجعل موسكو تشك في قابلية هذه الخطة للحياة“.

وقطعت السلطة الفلسطينية كل علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل بما في ذلك المتعلقة بالأمن بعد أن رفضت خطة السلام الأمريكية.