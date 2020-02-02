كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي في حزب الإصلاح اليمني يطالب بمحاكمة هاشم الأحمر بتهمة "الخيانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد شقيق محافظ مدينة الجوف اليمنية، اليوم الأحد، بتقديم قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هاشم الأحمر، إلى المحكمة العسكرية بتهمة "الخيانة والفساد".

وقال القيادي في حزب الإصلاح اليمني، عبدالله العكيمي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يجب أن يقدم اللواء هاشم الأحمر الى المحكمة العسكرية بصورة عاجلة ومحاكمته بتمهمة الخيانة والفساد".

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وتابع العكيمي: "لقد تعاون مع الحوثيين وأرسل لهم الإحداثيات عن المواقع العسكرية في الجوف ونهم وصرواح، أما في الوديعه فبلغ فساده مبلغًا عظيمًا، فقد أنشأ صندوق خاص به وكان يجبر كل مسافر على دفع 10ريال سعودي".

وتكشف هذه الإتهامات جانبًا من جوانب خيانة حزب الإصلاح للشرعية، والتحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، عقب إنسحابها من نهم والجوف ومأرب وتسليم ما لديها من عتاد ومعسكرات ومواقع للميليشيات الإنقلابية.

هذا وكان موقع "اليمن العربي"، قد وضع تساؤلًا هامًا حول تورط قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هاشم الأحمر الغائب عن المواجهات في الجوف ونهم ومأرب في خيانة حزب الإصلاح، وتسهيل دخول الميليشيات إلى المواقع التي سيطروا عليها في الجبهات الثلاث.