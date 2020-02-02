كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال تعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت الصومال أول دولة في القرن الإفريقي تعلن عن إصابة بالجراد تجتاح المنطقة كحالة طوارئ وطنية.

وأعلنت وزارة الزراعة بالبلاد في بيان، اليوم الأحد، أن زيادة الجراد الصحراوي "تشكل تهديدًا كبيرًا لوضع الأمن الغذائي الهش في الصومال".

وأضاف "مصادر الغذاء للناس وماشيتهم معرضة للخطر، وأسراب الصحراء كبيرة بشكل غير عادي وتستهلك كميات هائلة من المحاصيل والأعلاف".

وقالت الوزارة إن إعلان الطوارئ صدر لتركيز الجهود وجمع الأموال لأنه كان من الأهمية بمكان احتواء أسراب الجراد قبل موعد الحصاد في أبريل.

ويعد الجراد الصحراوي - الذي تسببت فيه تفشي الأضرار في المحاصيل على نطاق واسع في تلف المحاصيل والجوع - نوعًا من أنواع الجندب التي تعيش حياة منعزلة إلى حد كبير حتى تؤدي مجموعة من الظروف إلى تعزيز التكاثر وتقودها إلى تكوين أسراب ضخمة. وفقًا لرويترز.

وصرح وزير الزراعة سعيد حسين عيد "بالنظر إلى شدة تفشي الجراد الصحراوي، يجب علينا بذل قصارى جهدنا لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش الشعب الصومالي".

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وأضاف "إذا لم نتصرف الآن، فإننا نجازف بأزمة غذائية حادة لا يمكننا تحملها".

ووفقًا لمجموعة العمل الإقليمية المعنية بالأمن الغذائي والتغذية، وتعاني شرق إفريقيا بالفعل من درجة عالية من انعدام الأمن الغذائي، حيث يواجه أكثر من 19 مليون شخص الجوع الحاد.

ولقد أدى الجراد إلى ما وصفته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بأنه "أسوأ وضع منذ 25 عامًا" في القرن الأفريقي.

وتقول منظمة الأغذية والزراعة "إن الغزو الحالي يُعرف باسم "الطفرة" - عندما تتأثر منطقة بأكملها - ولكن إذا ازداد الأمر سوءًا ولا يمكن احتواؤه، أكثر من عام أو أكثر، فسيصبح ما يعرف باسم "الطاعون" الجراد.

وكان هناك ست إصابات كبيرة بالجراد الصحراوي في القرن العشرين، وكان آخرها في 1987-1989. وكانت الزيادة الكبيرة الأخيرة في 2003-2005.