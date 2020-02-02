كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا.. منع دخول جميع الزائرين من الصين إلى العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، دخول جميع الزائرين الأجانب من الصين بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الداخلية العراقية، في بيان لها، إن قررت منع دخول الوافدين الأجانب من جمهورية الصين الشعبية إلى العراق"، مؤكدة أنها باشرت منذ أمس بإجراءات حظر دخول حاملي الجنسية الصينية إلى البلاد بسبب فيروس "كورونا" لمدة شهر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقد أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن مديرية الجنسية والجوازات في البصرة أعلنت مباشرتها بتنفيذ الأمر الصادر من الداخلية.

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وقال مدير المديرية، العميد أمجد حسن، للتلفزيون الحكومي إنه "تمت المباشرة بتنفيذ توجيه الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر اعتباراً من ليلة أمس 1/31".

يذكر أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) من أكبر المستثمرين في النفط العراقي بينما تعمل المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سي.إن.أو.أو.سي) في حقل ميسان جنوب شرق العراق.