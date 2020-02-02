كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. روسيا تتساءل عن جدوى خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالات الأنباء الروسية عن متحدث باسم الكرملين قوله، اليوم الأحد، إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي قدمها الرئيس الامريكي دونالد ترامب تتعارض مع عدة قرارات للامم المتحدة.

وقطعت السلطة الفلسطينية كل العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن، بعد رفض خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها ترامب.

ونُقل عن ديمتري بيسكوف قوله "من الواضح أن هذا يجعل المرء يفكر في جدواه، فنحن نرى رد فعل الفلسطينيين، ورد فعل مجموعة واسعة من الدول العربية التي انحازت إلى الفلسطينيين في رفض هذه الخطة. نقلًا عن رويترز.

وصرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم السبت، أن السلطة الفلسطينية قطعت كل العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن، بعد رفضها خطة سلام في الشرق الأوسط قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتدعو الخطة، التي أقرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تستبعد المستوطنات اليهودية التي بنيت في الأراضي المحتلة وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية شبه كاملة.

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وتقترح الخطة أيضًا اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس كعاصمة لإسرائيل غير قابلة للتجزئة.

وقال وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وثلاثة من حلفاء الولايات المتحدة المقربين وكذلك العراق ولبنان وآخرون إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية في إقامة دولة داخل مناطق ما قبل عام 1967.

وبعد أن كشف ترامب عن خطته، ظهرت بعض القوى العربية، على الرغم من الدعم التاريخي للفلسطينيين، لإعطاء الأولوية للعلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة والعداء المشترك تجاه إيران بشأن التحالفات العربية التقليدية.

وتعتبر معظم الدول أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في الحرب تشكل انتهاكًا للقانون الدولي. ولقد غير ترامب سياسة الولايات المتحدة لسحب هذه الاعتراضات.